甜甜小記│曾炳威支持本地騎師

早前小記在專欄中訪問資深馬主曾炳威，暢談他物色良駒的途徑，及分享對他及家人旗下馬的期望。小記今次再邀請曾炳威，暢談他與潘明輝、周俊樂和鍾易禮這三位華將合作的點滴；以及與練馬師合作方向的調整。

曾炳威家族目前在港所養的馬，以「威力」、「勤德」、「欣賞」及「運來」應名，他的四位仔女及弟弟一家人都是馬主。對於用人方面，曾炳威表示希望能支持本地騎師，他說：「用哪位騎師，我交由練馬師決定，而我自己則想支持香港騎師。潘明輝當年是賀賢的徒弟，我們有不少馬交由他策騎，他亦交出不錯成績，例如『勤德兼備』在港七捷，當中有三捷由潘明輝建功。『威力奔騰』在港首季服役四戰配潘明輝俱凱旋而歸。為我們勝出最多頭馬的騎師是潘明輝，其次才是潘頓呢！」

曾炳威續說：「至於周俊樂，我認識其女友和未來外父橋哥（陳橋森），我和周俊樂都幾熟絡。周俊樂曾為『天賦威力』、『威力飛彈』贏馬。今季周俊樂亦為『東來欣賞』贏了兩場頭馬，今季人馬合作未甩過獎金。另一邊廂，鍾易禮是告東尼的徒弟和愛將，前者的騎功日漸進步，前年他榮獲告東尼獎，我都有貢獻呢！鍾易禮和潘明輝近兩年先後捧走告東尼獎，我睇好周俊樂今季可望初嚐捧走此獎的榮耀。」

在練馬師方面，曾炳威以往主力與賀賢合作，近年除了賀賢外，曾家也有與其他練馬師合作，如告東尼、鄭俊偉、葉楚航、蘇偉賢等。曾炳威說：「我在港養馬多年，與每一位合作過的練馬師均保持良好關係。我尊重練馬師，絕少過問他們對馬匹的部署。跑馬勝負很講運氣彩數，贏馬與否，我也不會責怪練馬師和騎師。以往我集中和賀賢合作，近年我分散嘗試與不同練馬師合作。今季我們一家人贏了數場頭馬，希望在餘下馬季多添頭馬，便更美滿了。」

陳嘉甜