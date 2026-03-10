卡爾心水│「爆竹」關照蔡明紹

早前聽啲Z世代朋友講，話香港有新四大天王，唔知大家仲有無聽廣東話流行歌？有人話四大天王之首已有定案。

缺少實力，真係好難喺香港樂壇搵食，好多新派歌手都係歌唱節目出身，點都唱得兩嘴。MC張天賦就情感豐富，音域廣，應該係出道前喺街度Busking有功，晚晚去旺角、尖嘴海旁賣唱。佢每日賣唱都埋下成功嘅種子，儲下Fans、開開嗓子。

講起民間高手，卡爾最近去咗北京交流，夜晚畀人點咗去酒吧集散地「後海」。當地嘅民間歌星感覺幸福少少，比較少餐風飲露，好多時會喺走廊賣唱。一個主音，有鼓手有Keyboard，禮拜五輕鬆飲兩杯聽下Rock歌。卡爾嘅中文唔夠精準，我唔知能否將呢個生態譽為似次文化。

上周五晚上一路聽歌，一路心中有馬，除了思考剛周日嘅賽事，仲有少少時間沉澱思考埋今期賽事。

第二場心水「爆竹」，上場田草追唔切勉強得殿軍。今次過嚟谷草搵食，告東尼好似想益蔡明紹，咁啱畀卡爾吼到正，決定1W3P。

第二場：9爆竹、2星運少爵、1精益大師

第五場：3天外迎天、5鈁糖武士、2寶進