甜甜小記│「好好戀愛」保持勇銳

明晚出戰第八場三班千二米的「好好戀愛」，上場在黃智弘胯下際遇欠佳，走外疊落敗，今場回配贏馬配搭何澤堯，全力收復前失。

小記訪問馬主廖文濠，他說：「今次『好好戀愛』再度負重磅上陣，排十一檔比較難跑。日前我前往方嘉柏馬房探望『好好戀愛』，為馬兒打打氣。至於馬匹的戰略跑法，我一切交由方嘉柏全盤決定，我希望牠今場遇有利形勢，末段能展開強勁衝刺。我對『好好戀愛』的機會抱樂觀的態度，其實每次馬兒出賽，我都對牠抱一定期望，因為馬兒的狀態一直保持勇銳，希望馬兒今場在陣上取位順利，跑出應有水準，跑入前列。」

陳嘉甜