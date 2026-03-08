亨利拆局│練馬師王吼呂健威

近兩期本欄打疊揀中練馬師王，前次呂健威，上次方嘉柏，最難得是兩次的賠率都有肉食，令人喜出望外。皆因早前提到，威哥與方仔是季中旺人，兩者在二月份各自兩度封王，筆者只是順勢而為，其實並無太大難度，想不到可連番獲利。

回說今次田戰，既然威哥踏入三月繼續殺得性起，所謂寧買當頭起，捧場予人額外安心，再者佢今期出馬九匹，亦有足夠兵力逐鹿中原，能否順利封王暫不知，但估計當中應有王者興，同樣適宜擇善賭單場。

重點爭分馬方面，「哈羅威」因遇上「綠野飛馳」而賠率好分，本身跑千四特佳，可P當W賭。「綠茵明珠」上仗由頭阻到尾，全程並無望空，卻自動波湧住走，今次唔阻就掂。「勁勇皇駒」上仗蝕慢步速衝上贏馬，確認善跑泥地。「包裝福星」跑千四特佳，上周日有合適賽程，卻寧願揀今次跑千八，似有圖謀。「手機錶霸」前仗可衝贏韌力十足的「飛鷹翱翔」，近況不用懷疑，今次縮程二百米可賺級數。

目標：呂健威

賠率：4.25

全日惡馬 第十一場：哈羅威

練馬師王最佳投注時機：第一場前