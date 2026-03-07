Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「綠野飛馳」尾場穩膽

名家專欄
近日天氣反常，立春後依然凍凍地。聽聞北京三月飛霜，朋友話百年難得一遇，漫天白濛濛一片，手中雪亦軟綿綿。雖然落雪，但北方嘅凍確實同香港嘅濕凍有分別，香港十零度，但體感得幾度。難得一眾短暫離港嘅外籍騎師都咁快適應到香港天氣，能夠馬上交出表現。紀仁安今趟香港之旅收穫豐富，由於佢騎得，所以好多練馬師都放心搵佢搏馬，佢一走，大堆實力馬四散。

尾場「綠野飛馳」由紀仁安落到艾兆禮手中，擸咗張大Dee，點樣出就睇你造化；另外，「超勁赤兔」就漏咗畀潘頓。卡爾好有興趣知道，一對實力馬易手後表現如何，一於小注當買張飛睇戲。

第九場：6超勁赤兔、5泰力、9安都
第十一場：3綠野飛馳、7哈羅威、13蹺妙

