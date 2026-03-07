Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「魅力寶駒」四班「泥」料

名家專欄
更新時間：18:58 2026-03-07 HKT
發佈時間：18:58 2026-03-07 HKT

今日舉行八草三泥賽事，八場草地於C跑道作賽，這條賽道較有利早段守好位或中置型馬發揮，這正是潘頓的拿手好戲，宜加留意。

第二場五班草地千四米，「志醒大將」今季狀態明顯提升，但次次都只能追近，這次沈集成安排牠增程至千四米，雖然上季曾於同程大敗，但當時馬兒尚未成熟，不用太介意。此駒上仗於千二米跑第五，同組對手「果然僥倖」接戰升上四班仍獲季軍，「銳一」與「金快飛飛」再出都入Q，後駒更贏馬而回，「志醒大將」增程續配潘頓，可以信賴！

第三場四班泥地千二米，「魅力寶駒」上仗落四班已經跑近，今次轉戰泥地，既然季初可於泥地同程跑贏「皇龍飛將」與「實力哥」獲殿軍，今次面對四班弱旅應可獲勝。

第二場：6志醒大將
第三場：3魅力寶駒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
2小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
6小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
10小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
23小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
2小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT