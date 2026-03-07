Dickson心水│「魅力寶駒」四班「泥」料

今日舉行八草三泥賽事，八場草地於C跑道作賽，這條賽道較有利早段守好位或中置型馬發揮，這正是潘頓的拿手好戲，宜加留意。

第二場五班草地千四米，「志醒大將」今季狀態明顯提升，但次次都只能追近，這次沈集成安排牠增程至千四米，雖然上季曾於同程大敗，但當時馬兒尚未成熟，不用太介意。此駒上仗於千二米跑第五，同組對手「果然僥倖」接戰升上四班仍獲季軍，「銳一」與「金快飛飛」再出都入Q，後駒更贏馬而回，「志醒大將」增程續配潘頓，可以信賴！

第三場四班泥地千二米，「魅力寶駒」上仗落四班已經跑近，今次轉戰泥地，既然季初可於泥地同程跑贏「皇龍飛將」與「實力哥」獲殿軍，今次面對四班弱旅應可獲勝。

第二場：6志醒大將

第三場：3魅力寶駒