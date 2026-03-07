甜甜小記│何毓麟「賢者無敵」「笑傲江湖」
更新時間：14:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-07 HKT
明日沙田賽事，第十場一班千二米賽事中，馬主何毓麟有兩匹團體馬應戰，分別是「賢者無敵」和「笑傲江湖」。剛周三谷草賽事，當晚下著雨，不少勝出頭馬的練馬師受訪時均表示，受惠於場地變化，特擅跑鬆軟地的賽駒有用武之地。當晚小記在馬場採訪時，碰見馬主何毓麟，他幽默地對小記說：「如果周日落雨，對喜歡跑鬆軟場地的『賢者無敵』特別有利，只是我看了天文台預測，周日放睛。『賢者無敵』上場跑得第三名，走勢不錯，我個人覺得『笑傲江湖』的機會秤高些少，牠近兩戰一冠一亞，狀態不俗，我希望這兩駒均有好際遇，盡力爭取佳績。」
陳嘉甜
最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
4小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
2026-03-06 12:26 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮
2026-03-06 12:04 HKT