甜甜小記│何毓麟「賢者無敵」「笑傲江湖」

名家專欄
更新時間：14:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-07 HKT

明日沙田賽事，第十場一班千二米賽事中，馬主何毓麟有兩匹團體馬應戰，分別是「賢者無敵」和「笑傲江湖」。剛周三谷草賽事，當晚下著雨，不少勝出頭馬的練馬師受訪時均表示，受惠於場地變化，特擅跑鬆軟地的賽駒有用武之地。當晚小記在馬場採訪時，碰見馬主何毓麟，他幽默地對小記說：「如果周日落雨，對喜歡跑鬆軟場地的『賢者無敵』特別有利，只是我看了天文台預測，周日放睛。『賢者無敵』上場跑得第三名，走勢不錯，我個人覺得『笑傲江湖』的機會秤高些少，牠近兩戰一冠一亞，狀態不俗，我希望這兩駒均有好際遇，盡力爭取佳績。」

「笑傲江湖」近兩戰一冠一亞，狀態不俗。
陳嘉甜

