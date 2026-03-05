Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文傑訪問｜希威森旺旺有願

名家專欄
更新時間：19:38 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:38 2026-03-05 HKT

剛周三晚跑馬地夜賽，希威森策騎「團結戰靈」和「建測羣英」都屈居亞軍，未能贏馬有點可惜。不過周日沙田日賽，其六匹坐騎實力不弱，屆時有望取得佳績。希威森今晨表示，對「旺旺嘉駒」和「星之願」這對廖廄馬的機會最感樂觀。

「旺旺嘉駒」(圖) 今次升三班僅負一一五磅，有望收復前失贏馬而回。
「旺旺嘉駒」最近在泥地千二米取得一冠一亞，周日升上三班跑同程，希威森說︰「『旺旺嘉駒』前仗初出輕勝，已展示出良好泥戰性能，可是畢竟年僅三歲，第二次出賽便要負一三五磅定有壓力，結果力拼下亦只取亞軍。賽後廖康銘予牠充足時間休息，然後再重新操練，以馬匹之後試泥閘大勝的走勢，證明狀態及成熟程度均有進步，今次升三班僅負一一五磅，有望收復前失贏得在港第三場頭馬。」

希威森接着指出，「星之願」跑法稍被動，陣上往往後追不及而敗，今次增程跑千四米，部署上十分合理，加上賽前快跳和試閘充足，目前狀態提升至最佳水平。「今場是五班賽，對手實力不算太強，我期待牠表現進步，末段可追入前列取得最好名次。」

特約記者：文傑
 

