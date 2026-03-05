Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│曾炳威以歌會友

曾炳威是香港馬圈中的資深馬主，對賽馬運動充滿熱情，在其薰陶下，其四名子女曾向欣、曾向勤、曾向東及曾向得，皆已躋身馬主行列，而曾炳威弟弟曾炳城一家人也有養馬；曾氏旗下的「威力」、「勤德」、「運來」及「欣賞」系馬匹，相信馬迷應該不會陌生。

早前「東來欣賞」在港第三W慶功宴兼東廄開年飯，當晚曾炳威、周俊樂、潘明輝及告東尼齊齊出席，並在席間獻唱。小記早聞周俊樂歌聲悅耳，因為早於他出道時，小記曾前往騎術學校採訪，當時仍一臉腼腆的他拿起結他，自彈自唱由其親自作詞的《夢想》；當晚周俊樂深情演繹《用背脊唱情歌》，現場來賓皆聽出耳油。

另外幾位也是唱得之人，曾炳威高唱Beyond名曲《海濶天空》，感情澎湃；告東尼唱《Sweet Caroline》；潘明輝更一口氣唱出《Exit》、《狂野之城》及《唱這歌》等節奏感十足的勁歌，他們歌喉各具特色，令人十分驚喜呢！

很多馬主揀馬時喜歡親力親為，曾炳威則傾向委託練馬師代為揀蟀，他謙虛地表示：「始終我並非賽馬專業人士，不太懂得相馬，故多數請練馬師代為揀馬；我尊重他們的專業，並信任其眼光。同時，我也信任練馬師及騎師的判斷，絕少過問旗下馬匹的部署及發揮。我個人對未曾出賽的『勤德皆備』甚為睇好，此馬由賀賢引入，練者給予正面評價；我當然希望承練者貴言，馬兒可盡快適應水土，在日後能夠成材。」

當晚曾炳威也邀請了「八里旺」馬主黎澤霖出席晚宴。談到賽馬難忘事，黎澤霖說：「我平時喜歡小注怡情，記得1994年時，岳禮華騎『鑽石海岸』勝出，賽後覆磅時被發現輕咗兩磅多，超過賽事規則所容許的限度，因而被褫奪頭馬資格，並被貶至包尾。雖然事隔多年，但我仍印象深刻，因為當年我正投注在『鑽石海岸』身上！」

陳嘉甜

