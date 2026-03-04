Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

更新時間：02:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-04 HKT

剛周日踏入三月賽期，本欄與大家回顧二月份練馬師王成績，指出呂健威在季中階段頻頻瞄準沙田出招，遂將佢作為重心推介，結果醜嘅唔靈好嘅靈，威哥奪36分以壓倒性姿態封王，希望各位都有得着。而上期提到，方嘉柏在二月份與威哥各自兩度封王平分秋色，至於兩者之別，在於方仔習慣在谷中發動攻勢！

今次賽事回歸谷草，方嘉柏出馬得五匹，陣容唔算搶眼，預料練馬師王賠率應有多少肉食，或許是捧場良機！繼上周三在谷草封王之後，估計攻勢尚未完結，提防今晚續有下文。

重點爭分馬方面，「大千氣象」上周三打皇牌報名，擺明想配合廄侶食大茶飯，可惜列為後備無緣請纓，今次終獲正選，可視為核心變倍器。「堅多福」上仗段速乃全晚最堅，本身輸三身位看似一般，但已是前置馬當中走勢最接近者，今次強配布文要重視。「富心星」最大優勢在於今組對手弱，有權一放迄終。「相映紅」太弗太銳，既然贏開好地地，有望繼續幫手爭分。

目標：方嘉柏

賠率：12

全日惡馬 第七場：大千氣象

練馬師王最佳投注時機：第一場前

