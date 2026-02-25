Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「奮鬥輝煌」轉場出擊

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-25 HKT

游達榮上季在港首季設廄，最終取得36場頭馬，排在練馬師榜第十四名，當中亦不乏「光年魅力」等二班頭馬，成績不俗；踏入今季，截至上賽日游廄取得18冠28亞，拍得住上季同期的17冠18亞，由於養馬量多咗，自然出賽總數都比上季同期多，但查整體上名百分比跟現時成績相近的姚、巫、偉三廄略高，即今季游廄整體成績仍算穩定。

是晚游廄四匹賽駒做正選，當中新勝而臨的「粵港資駒」繼續面對三班拆組賽事，負磅亦適中，應可望連捷；而第六場的「奮鬥輝煌」，筆者認為有力配合同晚攻堅。

五歲的「奮鬥輝煌」上季跑至季中開始上名及贏馬，不排除是一匹較慢熱賽駒，但馬性忠心經常所負不遠，故今季評分一路企住55分不上不落，亦可能跑到「吽吽地」，近兩仗索性轉戰田草，但面對質新當起的「機械之星」以及降班的「火悟空」，加上均遇到偏快步速，實在難以招架。

廄侶「創科群英」早前已轉谷草贏馬，較季初已減去五分的「奮鬥輝煌」今仗重返勝途谷草一哩，換上跟田泰安一樣咁硬功的麥文堅，相信亦屆出擊時。


波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q    1 5 7 8 複式
第四場 WP    8 
第六場 Q/QP    5 膽拖 1 2 7 11
混合過關三串七    共188注

