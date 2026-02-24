卡爾心水│「粵港資駒」贏完再贏

農曆新年期間，卡爾出街總覺比往年更人山人海，唔知係咪今年食正打工仔請兩日假就可連放九日，人人心情都較暢快；唔單止本地，內地新年周亦連放九日。其實以前甚多遊客趁新年嚟香港旅遊，感受節日氣氛，近來政府又推行賽馬旅遊，大家紅鬚綠眼，與鄉下嚟嘅三姑六婆共冶一爐，喺初三睇埋賽事發埋新年財，然後才施施然離港。

報紙話初三有九萬人次入沙田馬場，啱啱周日就食埋新年嘅水尾，適逢「嘉應高昇」挑戰十八連勝紀錄。當日卡爾見馬王彈甩主馬群過終點，姿態輕鬆，場內有記者訪問馬主，馬主眼濕濕似滿懷心事，畢竟養馬好似抽閃卡，真係唔知幾時揭底牌，有時一擲千金，都唔保證買到一匹佳駟，正如「金鎗六十」都係有限嘅「筆直」，名不經傳嘅血統，成就一匹馬王。

第八場「粵港資駒」上場在潘頓胯下贏馬，今場同樣七檔，有權贏完再贏；「金牌活力」同樣當弗，桂福特好似識變魔術咁，轉倉馬浪接浪交代，今場呢兩匹馬最穩妥。

第六場：2康昌之星、1翠兒威威、5奮鬥輝煌

第八場：4粵港資駒、3金牌活力、11泰泰精神