亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

留意練馬師王成績表，發現告東尼近期連番發功，即使上日未能封王，埋單奪34分已夠搶眼，顯然東廄正發動中期攻勢，一日未有轉弱迹象，吼實為宜。此外，呂健威近期也頻頻出招，特色是集中在沙田搏殺，今次賽事又跑沙田，隨時又有佳作。

至於今期捧場對象，我屬意揀蔡約翰，出馬十一匹夠大陣仗，上次初三埋單得兩個P，應該嚇怕唔少人，心急的話可頭場開跑前下注，博賠率則第四場賽前賭走地。

重點爭分馬方面，「星際快車」上仗贏馬所造段速水準只得中等，但初跑三級賽能大勝三身位，證明近況弗爆，蔡約翰作風會用盡一時。「豐功偉績」最大變數是排三檔，季內條件以今次最好，上季808場次便是排內檔，早段守包廂至末段衝上贏馬，隨時歷史重演。「健康快車」上仗對手逾半有近績支持，本身蝕慢步速可追入Q，賽績信得過。「一起美麗」今季遲復出，最大優勢是體力足，熱身後上仗負頂磅可近，潘頓再騎應有所圖。

目標：蔡約翰

賠率：4.25

全日惡馬 第四場：星際快車

練馬師王最佳投注時機：第四場前

