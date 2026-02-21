Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「極上紗瓏」無阻力

名家專欄
更新時間：18:33 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:33 2026-02-21 HKT

近期幾個馬房的賽駒開始操起，頻頻搏殺，當中包括呂健威、賀賢、告東尼與羅富全，羅富全在二月十四日更差點開出巨冷三寶，今期強陣而來，相信可以連掃幾場。

第十場三班千六米，「超勁赤兔」上仗於同程出擊，直路揀內疊衝刺而未能全力施為，但仍交出強烈追勁跑第六，留意同樣後追獲殿的「安都」再出獲季，證明賽事水準不俗。「超勁赤兔」衝程較短，增程跑千六可跟前一點，上仗留到最後全因排十三檔，今次排五檔會調整跑法，且看能否贏馬。

第十一場三班千四米，羅富全安排兩戰兩勝的「極上紗瓏」出戰，很大機會與「超勁赤兔」起孖而回，既然蹄下敗將大多贏馬，相信升班也無阻力。

第十場：5超勁赤兔
第十一場：9極上紗瓏

