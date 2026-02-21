甜甜小記│「辣得快」再戰直路賽

明日年初六沙田賽事，香港馬王「嘉應高昇」將在沙田馬場出戰一級賽女皇銀禧紀念盃，若再贏出便超越「精英大師」20年前創下的17連勝紀錄，相信不少馬迷和小記一樣，明日會全力為「嘉應高昇」打氣。小記曾經在日本見證「精英大師」揚威日本短途錦標的一刻，因而對此馬有情意結，相隔多年，現時全球最高分草地馬「嘉應高昇」挑戰「精英大師」的紀錄，萬分期待。

明日頭場四班一千米賽，「辣得快」將出戰曾經上名的直路賽，路有根據。小記訪問吳少鶯的哥哥吳少庭，他說：「『辣得快』今次第三次上陣，相信比頭兩次表現會更成熟，其實力不錯，初出一役只負於明日之星『興馳千里』入位。『辣得快』今場都有不少對手，不過只要正常發揮，我認為馬兒有力前列歸來。」

陳嘉甜