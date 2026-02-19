亨利拆局│練馬師王吼呂健威

上期蛇年送歲賽，告東尼重振雄威獲封練馬師王，不過佢埋單奪得32分，其實只是險勝對手，且看方嘉柏、呂健威和羅富全都各取30分，競爭激烈緊湊，告仔只是運氣稍佳一點而已，但沉寂多時終見起色，始終值得高興，不排除東廄在季中階段見底回升，短期內宜密切留意。

回說今期賀歲賽，根據經驗往往是華人馬房較進取，而洋倉則是蔡約翰最巴閉，近三年賀歲賽日佢累積四贏五位，上名率高達三分一！這兩點當可作為今日練馬師王篩選指引。而我最終屬意捧呂健威，即使佢出馬七匹未算最矚目，然而逾半數有坐位望贏機會，除了練馬師王，我還會揀幾隻呂廄馬賭單場。

重點爭分方面，「喜慶寶」上仗贏馬姿態盡顯超級本色，升班少負十二磅，絕對除笨有精。「包裝福星」上季因腳患蹉跎歲月，上仗跑千二嫌短旨在熱身，小休三星期可重臨，證明健康已回穩。「做好自己」太忠心，上仗段速水準亦高，有望幫手爭分。

目標：呂健威

賠率：4.5

全日惡馬 第十場：喜慶寶

練馬師王最佳投注時機：第二場前