甜甜小記│「安遇」搏殺為城城

更新時間：15:40 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-18 HKT

明日大年初三，小記先祝福各位馬迷身體健康，馬運亨通！「安」系馬主王忠秣與太太呂珍娣、女兒王賢敏、兒子王賢訊均為馬主，明日「安遇」出戰第六場二班千六米馬年盃；「安可」則出戰第九場三班二千米。

日前小記訪問「安」系馬主王賢訊，他說：「年初三新正頭有馬出賽，我的心情興奮。『安遇』跑千六米是專長，只是今場負頂磅兼且面對一些年青對手，對該駒來說是項挑戰。據我所知，馬年盃今次的頒獎嘉賓是天王郭富城，我真是很希望可以從城城手中接過此盃。至於『安可』今場負輕磅，希望能暗渡陳倉，成功偷襲。我對這兩匹『安」系馬有一些期望，希望跑入前列，以報答馬迷的支持。」

陳嘉甜
 

