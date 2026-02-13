Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「君達得」縮程放到

更新時間：19:12 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:12 2026-02-13 HKT

第八場「君達得」今季四戰三獲獎金，證明現評分仍有水位。牠大前仗跑田草千六採取領放策略，僅在終點前才被級數較高的「大千雄心」與「天蓬貓」超越而得季軍；今仗領放馬只有「自動自覺」，相信早段可輕鬆前置，加上縮程跑千四，有力闖入三甲。對手方面，「有情有義」上仗轉廄初出，末段衝刺強勁，經此砥礪後，可望交出進步表現。此外，「開心菓」至今上陣五次，除了大前仗跑谷草一哩大敗之外，餘仗走勢尚可，今仗排位並非理想，但本身質素尚新，料仍有進步空間，屬冷門分子。

第十場「川河耀駒」昔日在英國七戰取得四冠一季，名氣響亮。上仗在港初出跑田草千四，雖然只得第十，但如非末段未能完全望空，應可走得更近，經熱身後應有進步演出。對手方面，「千帆駒」兩戰均所負不遠，上仗受制於最外檔，末段仍交出凌厲後勁，今次捲土重來不能忽視。此外，「凌登」昔日在澳洲一出即勝後便來港，實力仍未見底，今仗儘管強手林立，但上仗跟前競跑仍具威脅，也要加入考慮。

第八場：10君達得、11有情有義、12開心菓
第十場：1川河耀駒、5千帆駒、11凌登

