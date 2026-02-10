Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「魅力知耀」谷草搵食

名家專欄
更新時間：18:55 2026-02-10 HKT
發佈時間：18:55 2026-02-10 HKT

啱啱認識卡爾嘅馬迷朋友，最常見問題係跑馬究竟真定假？有無內定？有無劇本？卡爾每次都笑一笑，然後答一句：「真的假不了，假的真不了。」

諗清楚先，一場馬閒閒地十二匹出賽，一般嚟講來自唔同馬房，即係背後有十二個馬房。假如真係跑假馬，係咪賽前好似開年度股東大會咁，十二個倉主坐低，逐個舉手投票，商量今場邊匹攞冠軍？講笑咩！頭馬獎金動輒幾十萬，大賽甚至過千萬，贏馬之後，馬主、騎練、馬房手足全部都有實實在在嘅分成。

經濟學有個好現實嘅道理，銀紙只係一張紙，成本可能幾毫子，因為大家認同佢嘅價值，先變成銀紙。喺錢面前，人往往最誠實。喺地上見到一張一千蚊，邊個唔想彎低身執？更何況係大拿拿嘅贏馬獎金。
正因為卡爾相信，賽馬係公平競爭、各為其主，呢個遊戲先至有得長玩落去。否則，邊個仲會信、仲會睇、仲會落注？

第六場「魅力知耀」居三班負輕榜，希斯明益楊明綸，仲要抽埋七檔，贏面甚大。

第六場：11魅力知耀、1非凡豪傑、2勁沙塵
第八場：4三軍勇將、2電源之駒、7金牌活力

