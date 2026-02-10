Ian心水│「瑞祺威楓」人強馬勇

踏入2026年，姚本輝手風不俗，前後已取得十場頭馬，今次出馬得五匹，卻有不少是實力分子，有力增添勝仗。

第三場「瑞祺威楓」昔日在英國四戰獲兩贏兩位，可惜在港首季韁口較重，因而影響發揮，拼至今季也僅得三次入位，整體表現令人失望。但這匹「花萼」五歲子嗣，近四仗轉戰谷草一哩效果頗佳，上仗早段留居包尾，末段展開衝刺，結果交出第二快末段時間衝入季軍；今仗改配近期手風順的梁家俊，加上排位合適，可望打開在港勝門。對手方面，「創科群英」上仗首戰谷草一哩，末段後勁凌厲，最終僅以個多馬位不敵「將義」；今仗喜逢一檔可賺形勢，必須留意。

第八場「飛輪霸」患有喘鳴症，但今季大部分時間都表現出色，近三仗在三班能兩度上名；今仗排位有利，黃智弘更可減五磅，有助提高爭勝機會。對手方面，「勇霸龍」近仗早段儘管落後甚遠，但末段都能收復不少失地，現評分比起最近贏馬還低一分，已屆反彈之時。

第三場：4瑞祺威楓、8創科群英、7至高心得

第八場：9飛輪霸、8勇霸龍、11福星小子

