Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「瑞祺威楓」人強馬勇

名家專欄
更新時間：18:53 2026-02-10 HKT
發佈時間：18:53 2026-02-10 HKT

踏入2026年，姚本輝手風不俗，前後已取得十場頭馬，今次出馬得五匹，卻有不少是實力分子，有力增添勝仗。

第三場「瑞祺威楓」昔日在英國四戰獲兩贏兩位，可惜在港首季韁口較重，因而影響發揮，拼至今季也僅得三次入位，整體表現令人失望。但這匹「花萼」五歲子嗣，近四仗轉戰谷草一哩效果頗佳，上仗早段留居包尾，末段展開衝刺，結果交出第二快末段時間衝入季軍；今仗改配近期手風順的梁家俊，加上排位合適，可望打開在港勝門。對手方面，「創科群英」上仗首戰谷草一哩，末段後勁凌厲，最終僅以個多馬位不敵「將義」；今仗喜逢一檔可賺形勢，必須留意。

第八場「飛輪霸」患有喘鳴症，但今季大部分時間都表現出色，近三仗在三班能兩度上名；今仗排位有利，黃智弘更可減五磅，有助提高爭勝機會。對手方面，「勇霸龍」近仗早段儘管落後甚遠，但末段都能收復不少失地，現評分比起最近贏馬還低一分，已屆反彈之時。

第三場：4瑞祺威楓、8創科群英、7至高心得
第八場：9飛輪霸、8勇霸龍、11福星小子
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前