Ian心水│「星月飛雲」愈戰愈勇

第七場「星月飛雲」上季出道第三仗跑田草千二米，能擊敗應屆香港經典一哩盃盟主「小鳥天堂」，表現出色。可惜其後左膝曾接受關節鏡手術移除碎骨，因此今季較遲才開上戰陣。幸好復出後循序漸進，上仗早段留守後列，末段衝刺強勁，結果以不足一馬位負於「競駿皇者」。今仗是牠休出的第四戰，狀態已臻勇境，值得高度注視。對手方面，「飛馬座」前仗在強組不敵「扶搖勢勁」、「跨境寶馬」與「開心指數」，卻能擊敗「友瑩光」和「三軍勇將」等駒，賽事水準極高，今仗排位仍佳，也有機會再次構成威脅。此外，「馬馳登」上仗初出表現尚佳，今仗備戰工夫較前充足，可以冷敲。

第十場「同心同夢」來港前在澳洲十一戰獲三贏兩位，首兩戰打疊贏馬後，便連番角逐分級賽，可見幕後自視高。來港後共三度試閘，走勢愈見進步，今仗初出已有留意價值。對手方面，「會當凌」今季四戰獲三冠一亞，上仗首次增程跑千四米並初戰三班，仍能擊敗「閃光燈」與「至尊高超」，表現出色，今仗可力爭季內第四捷。此外，「紫荊拼搏」上仗季內初出，末段衝刺尚可，表現已令人滿意。今仗狀態較前進步，若能交出上季擊敗「勁沙塵」的贏馬走勢，有力構成威脅。

第七場：1星月飛雲、7飛馬座、11馬馳登

第十場：3同心同夢、4會當凌、10紫荊拼搏

