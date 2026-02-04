Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│排內檔可「爆笑」

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-04 HKT

上周三揀「先到先得」時，曾提及李慕華在國際騎師錦標賽(下稱IJC) 的四關坐騎，恰巧已有三匹先後跑入三甲，結果最後來了一個「大滿貫」。當然，來港參賽的高手們，騎技自然不會差，不過此類錦標賽猶如表演賽，部分騎師心態上或帶有一些季末度假性質，亦有可能對其抽獲坐騎之馬性一知半解。因此，不難發現近季IJC或國際賽當日的賽事，時常會出現強組，多駒之後改配其他騎師可紛紛交出表現。

當中251場次應算是其中一場，皆因該組在偏慢步速下締出快末段時間，屬當晚最好的一場賽事，而冠、季、殿軍以及第九名的「一定掂」，之後合共交出兩冠兩位的成績；「爆笑」在該場雖然包尾而回，但除了是慢步速受害者外，沿途走三疊也頗蝕腳程，敗不足據。

上仗「爆笑」再戰谷草一哩，同樣蝕慢步速兼在六百米已轉出三疊競跑下，都可交出追勢上前，反映狀態已不俗，今仗排四檔有權變身。其實IJC當晚的249場次段速水準亦佳，上季已在三班谷草上名的「將義」，該役跟「相映紅」半個馬位分勝負，如今再對壘未必落下風，所以靈活玩尾關選用WP對碰策略。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 二重彩    1 4 6 複式
第六場 Q    3 4 6 11 複式
第九場 WP    6 8 對碰
混合過關三串四    共228注
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
13小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
9小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
10小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
8小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
5小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
5小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
14小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT