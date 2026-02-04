波仔至醒靈活玩│排內檔可「爆笑」

上周三揀「先到先得」時，曾提及李慕華在國際騎師錦標賽(下稱IJC) 的四關坐騎，恰巧已有三匹先後跑入三甲，結果最後來了一個「大滿貫」。當然，來港參賽的高手們，騎技自然不會差，不過此類錦標賽猶如表演賽，部分騎師心態上或帶有一些季末度假性質，亦有可能對其抽獲坐騎之馬性一知半解。因此，不難發現近季IJC或國際賽當日的賽事，時常會出現強組，多駒之後改配其他騎師可紛紛交出表現。

當中251場次應算是其中一場，皆因該組在偏慢步速下締出快末段時間，屬當晚最好的一場賽事，而冠、季、殿軍以及第九名的「一定掂」，之後合共交出兩冠兩位的成績；「爆笑」在該場雖然包尾而回，但除了是慢步速受害者外，沿途走三疊也頗蝕腳程，敗不足據。

上仗「爆笑」再戰谷草一哩，同樣蝕慢步速兼在六百米已轉出三疊競跑下，都可交出追勢上前，反映狀態已不俗，今仗排四檔有權變身。其實IJC當晚的249場次段速水準亦佳，上季已在三班谷草上名的「將義」，該役跟「相映紅」半個馬位分勝負，如今再對壘未必落下風，所以靈活玩尾關選用WP對碰策略。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 二重彩 1 4 6 複式

第六場 Q 3 4 6 11 複式

第九場 WP 6 8 對碰

混合過關三串四 共228注

