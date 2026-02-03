Ian心水│「決一劍」條件齊備

第二場「決一劍」上季在四班谷草千二米贏兩場，隨後升上三班未能更進一步，今季五戰也無佳作。然而，近期牠重返四班都連番走近，尤其上仗早段留後，末段喜見追勢，表現較前為佳；今仗喜逢久違了的內檔，加上強配布文，值得看高一線。對手方面，「天下寵兒」質素普通，但近仗演出尚算穩健，改配紀仁安可產生新鮮感，不妨作配。此外，「問鼎巔峰」近四仗俱配潘大衛，走勢卻愈來愈近，今次改由田泰安主轡，或有驚喜演出。

第六場「好好戀愛」上仗以清脆俐落姿態打開勝門，表現出色；今仗對手實力非強，應可取得連捷。對手方面，「精彩福星」近兩仗改爭谷草最短途效果尚可，今仗排黃金一檔可佔先機，有力一放到底。此外，「團結巴打」試閘已見良好走勢，縱使目前狀態並非十足，但近期有不少自購馬一出即勝，可作冷配。還要留意前速銳利的「偵探傳奇?」，今仗渡江並縮程跑一千米，實屬黑馬分子，值得冷敲。

第二場 1 決一劍 12 問鼎巔峰 7 天下寵兒

第六場 3 好好戀愛 6 精彩福星 7 團結巴打