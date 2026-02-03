Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「決一劍」條件齊備

第二場「決一劍」上季在四班谷草千二米贏兩場，隨後升上三班未能更進一步，今季五戰也無佳作。然而，近期牠重返四班都連番走近，尤其上仗早段留後，末段喜見追勢，表現較前為佳；今仗喜逢久違了的內檔，加上強配布文，值得看高一線。對手方面，「天下寵兒」質素普通，但近仗演出尚算穩健，改配紀仁安可產生新鮮感，不妨作配。此外，「問鼎巔峰」近四仗俱配潘大衛，走勢卻愈來愈近，今次改由田泰安主轡，或有驚喜演出。

第六場「好好戀愛」上仗以清脆俐落姿態打開勝門，表現出色；今仗對手實力非強，應可取得連捷。對手方面，「精彩福星」近兩仗改爭谷草最短途效果尚可，今仗排黃金一檔可佔先機，有力一放到底。此外，「團結巴打」試閘已見良好走勢，縱使目前狀態並非十足，但近期有不少自購馬一出即勝，可作冷配。還要留意前速銳利的「偵探傳奇?」，今仗渡江並縮程跑一千米，實屬黑馬分子，值得冷敲。

第二場    1    決一劍    12    問鼎巔峰    7    天下寵兒
第六場    3    好好戀愛    6    精彩福星    7    團結巴打

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
6小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
6小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
6小時前
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
7小時前