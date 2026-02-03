Dickson心水│「哥倫布」轉場補中
更新時間：18:47 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:47 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:47 2026-02-03 HKT
今期跑馬地舉行百萬挑戰盃決賽，現在暫由「至尊瑰寶」領先六分，但此駒評分上升快於進步，最終被狀態當銳的「風雲武士」趕上並非奇事，且看誰是皇者。
第二場四班千二米，「維港激流」大前仗重回四班作賽即獲季軍，該役稍勝一籌入Q的「駿馬之寶」再出仍有亞軍，偏偏「維港激流」及後兩戰谷草千二都姍姍來遲，上仗配紀仁安跑第六，但見蹄下敗將「增旺」再出上名，殿軍「巴閉王」及第五的「東來欣賞」接戰都入前四，「維港激流」這次回配贏馬騎師周俊樂，不宜睇小。
第五場四班一六五○米，「哥倫布」正常情況下應以前置跑法更佳，但上次出爭田草千四米排大外檔，唯有留前鬥後，結果連番阻塞仍跑第三，今次轉戰谷草一哩排一檔，有權補中。
第二場 2 維港激流
第五場 4 哥倫布
