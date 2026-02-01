亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

一月份賽期剛完結，回顧其間九次賽事，要封練馬師王普遍都取得高分數，尤其是沙田賽日，當中有一次是44分，另有兩次是46分，證明踏入季中階段，幾個大倉都加強部署，封王難度開始提高。

今戰是二月份首戰，由於跑足十一場，預期封王分數不會低，中小型倉口難以偷雞。若計出馬數量，希、文、廖各派兵十駒或以上，最有資格爭取高分數，當中我揀廖康銘捧場，原因是見佢近兩次賽事靜如深海，今日配合鎮倉寶「白鷺金剛」登場，有可能大戰一觸即發。事實上，佢今期戰馬多有近績支持，應會互相配合出擊。

重點爭分馬方面，「白鷺金剛」上仗初負一三五磅繼續贏，四歲馬弗得交關，平磅作賽應坐位望贏；同場「晒冷」上仗初遇二班強手，初跑千四也衝得勁，確認增程更好，有權施襲。「快樂神駒」上仗直路阻到抽起，敗績不能作準，反觀前仗初出快放可入位，今仗放出就有機。「駿跑得」近仗在二班也連番追近，回降三班必佔優勢。

目標：廖康銘

賠率：5.5

全日惡馬 第八場：白鷺金剛

練馬師王最佳投注時機：第五場前