卡爾心水│「綠野飛馳」唔塞就掂

今期焦點係香港經典一哩賽，呢場四歲馬盛事一早惹人關注，早前尚未排位，單是人馬配搭已成為哄堂熱話。當中有五匹是新勝馬，其三由潘頓經手，結果佢揀騎「睿盛人生」，而講到贏面較高，都係圍繞一堆細冧巴馬。

欣賞完香港經典一哩賽，尾場卡爾有重心投注對象，正是「綠野飛馳」。阿蔡由聖誕開始全面復工，「綠野飛馳」上場相隔大半年無跑，結果休出即衝入Q ，當時佢只有八成水準，結果輸畀突然神勇嘅「天星」，可謂人算不如天算。

預計「綠野飛馳」今仗會跟前些少守生位，佢嘅性能向來前後兼備，唔塞車的話，熱身後應可補中。

第八場：3 白鷺金剛、11 喜尊龍、1 睿盛人生

第十場：3 同樣美麗、6 龍文鞭影、9 超勁赤兔