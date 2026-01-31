Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「英雄豪傑」老馬發威

更新時間：18:56 2026-01-31 HKT
發佈時間：18:56 2026-01-31 HKT

今期沙田賽事用B+2跑道，記得上次一月一日採用此跑道，非常有利前置，投注時宜加留意。

第六場三班1000米，「英雄豪傑」大前仗升上二班，在杜苑欣胯下追獲殿軍，再看當日賽事形勢，除了牠及擺明超班的頭馬「顏色之皇」之外，並無馬匹可交出凌厲追勁，而其蹄下敗將「鈦易搵」及「魔術控制」再出都入Q，足證「英雄豪傑」仍有戰鬥力。雖然對上兩戰表現一般，卻因此減至八十分，今仗可於三班上陣，換了一批對手，再用黃智弘減五磅，有力建功！

第九場四班1400米，「嵐臣」前仗正是由麥道朗取得首勝，上仗換周俊樂，直路階段曾塞車，加上內疊場地不利追，結果也跑獲第五，今次回配贏馬功臣麥道朗，可補中。

第六場：1英雄豪傑
第九場：3嵐臣

