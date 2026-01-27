Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「雷神太保」贏馬方程式

更新時間：17:53 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:53 2026-01-27 HKT

卡爾近來上市場學的課堂，其實市場學的手段不外乎以營銷為目的。籠統嚟講，就係讀一大堆市場學模型，因為學問其實虛無飄渺，為咗具體啲畀大眾理解，學者一般都費盡心思化繁為簡。不過歸納來講，不外乎都係搞搞品牌形象，你覺得個品牌形象好，你就想幫襯，幫襯開就有更大機會繼續幫襯！

以銀行為例，其實喺街坊眼中都係睇下邊間就腳就去邊間，邊間定期多一個點子，就去嗰間做定期。不過，呢個似係上一個年代嘅睇法，比較實際。依家嘅成功案例一般係做品牌，某銀行贊助本地嘅馬拉松幾十年，年輕人跑完步，植入式潛移默化咗呢間銀行同運動、有活力等大堆正面形容詞掛鈎。有時候，做生意係好容易，或者可以好困難，不過成功總有條Formula。

今次贏馬條Formula喺第六場，卡爾刨到「雷神太保」，匹馬近況佳，布文無幾可騎做大冧把馬，今次抽靚檔，預料會賺形勢，卡爾認為呢匹馬泥草皆宜，但草地似乎更佳，同場有大樹遮蔭，「雷神太保」更顯值博。

第三場    4    智勝攻略    7    祥勝力駒    3    團結勇士
第六場    10    雷神太保    5    福星小子    1    喵喵怪

