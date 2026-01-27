Dickson心水│「電訊驕陽」增程有驚喜

經過三次沙田賽事，今次終於返回快活谷作賽，習慣出征谷草之馬俱整裝待發，相信應可見到正常發揮。

第二場五班1650米，「電訊驕陽」向來跑開1200米，上仗突然增程至1400米，可惜排八檔，早段只能留後，但拉士仍交出不俗追勁，看來已具備佳態。此駒大前仗於谷草1200米全程外疊仍入Q，而同樣後上卻得第四的「幸運傳承」再出已贏馬，證明本身評38分有着數，今次增程至谷草1650米，配紀仁安排二檔，隨時有驚喜。

第六場四班1200米，「東來欣賞」上仗閘前落飛搏失跑第五，但於不利外疊的情況有良好追勢，加上蹄下敗將「增旺」接戰獲季，足證賽事水準不俗。雖然「東來欣賞」今仗排外檔，但換了鍾易禮料會決心搶放，此駒韌力好，要留神！

第二場 2 電訊驕陽

第六場 2 東來欣賞