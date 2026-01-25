亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

今日舉行兩項一級賽，希斯、沈集成和姚本輝各有擂台躉列陣，尤其希廄「嘉應高昇」強勢登場，人人都會順帶考慮其練馬師王。不過翻查資料，發現「嘉應高昇」過往出賽，同日希廄通常攻勢零星，正如上月此駒贏國際賽，當日得廄侶「威利金箭」多添一季，大家要注意！

至於沈集成，「浪漫勇士」固然可視作變倍器，然而其他場次只派兩駒上陣，就算「狼來了」和「過關勇士」俱報捷，也未必夠分封王。反而姚本輝十路興兵，且多有近績支持，縱使其練馬師王勢成熱門，相信也難尋對手。

重點爭分馬方面，「扶搖勢勁」上仗休息半年復出，初跑田草也備受追捧，可見幕後自視極高，其贏馬姿態也夠說服力，居三班應無阻力。「仁者荃承」上仗直路階段未盡望空，發揮大受影響，查此父系的在港近代子嗣普遍啱跑千四，增程咪睇小！「陽光勇士」演出向來極準，上仗大敗可當作一時走樣，田A+3通常有利後追，若交回水準提防衝入冷位。

目標：姚本輝

賠率：3.75

全日惡馬 第十場：扶搖勢勁

練馬師王最佳投注時機：第二場前