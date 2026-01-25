Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-25 HKT

今日舉行兩項一級賽，希斯、沈集成和姚本輝各有擂台躉列陣，尤其希廄「嘉應高昇」強勢登場，人人都會順帶考慮其練馬師王。不過翻查資料，發現「嘉應高昇」過往出賽，同日希廄通常攻勢零星，正如上月此駒贏國際賽，當日得廄侶「威利金箭」多添一季，大家要注意！

至於沈集成，「浪漫勇士」固然可視作變倍器，然而其他場次只派兩駒上陣，就算「狼來了」和「過關勇士」俱報捷，也未必夠分封王。反而姚本輝十路興兵，且多有近績支持，縱使其練馬師王勢成熱門，相信也難尋對手。

重點爭分馬方面，「扶搖勢勁」上仗休息半年復出，初跑田草也備受追捧，可見幕後自視極高，其贏馬姿態也夠說服力，居三班應無阻力。「仁者荃承」上仗直路階段未盡望空，發揮大受影響，查此父系的在港近代子嗣普遍啱跑千四，增程咪睇小！「陽光勇士」演出向來極準，上仗大敗可當作一時走樣，田A+3通常有利後追，若交回水準提防衝入冷位。

目標：姚本輝

賠率：3.75

全日惡馬 第十場：扶搖勢勁

練馬師王最佳投注時機：第二場前

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
7小時前
日本擊敗中國封王。影片截圖
U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨
足球世界
4小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
醫生教室
11小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
17小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
六合彩｜頭獎1300萬今攪珠 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
BLACKPINK香港啟德演唱會丨四女性感登場全場尖叫 Lisa露腰又晒腿 Rosé晒廣東話歎雞蛋仔
BLACKPINK香港啟德演唱會丨四女性感登場全場尖叫 Lisa露腰又晒腿 Rosé晒廣東話歎雞蛋仔
影視圈
5小時前