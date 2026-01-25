Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「創寶駒」初出即拼

更新時間：02:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-25 HKT

上次提及桂福特馬房暫時搏殺成功率頗高，剛周三泥地夜賽出馬四匹取兩冠一亞，當晚在練馬師王更曾領先了一大段時間。

今次則想講下黎昭昇馬房，對上三季都是谷草贏馬數字較多，不過今季有八成頭馬在田草取得；而今季五匹初出自購新馬，有「縱橫大兄」、「冷娃」可跑入三甲，在養馬量不多及舊馬兵源短缺之下，相信廄主會盡快靠質新馬攻堅爭取成績。

第二場初出的「創寶駒」，外地兩度出試九百米大閘，其中一課跟前贏出；然而來港後五度試大閘，去年十二月中直路閘雖見追勢，但所締時間並非突出，故幕後未安排出賽甚合理。

至十二月尾的一課泥閘，早段「創寶駒」可緊跟在三班也具前速的賽駒，雖然直路看似走勢一般，但鄰近為可跑入三甲的「太子」及「錶之宇宙」，而牠末段亦未見潰散，確認表現有進。

埋門「創寶駒」加眼閘試谷閘，起步反應好，刻意稍留未見搶口，而直路移出大外疊追勢利落，再看同日在此跑線有走勢的賽駒，如廄侶「國千金」已一出即勝，亦有「綫路英雄」跑入亞席，故加強了筆者對「創寶駒」今戰的信心。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q/PQ    8 膽拖 2 3 5 14
第二場 WP    4
第十場 二重彩    3 複式膽拖 2 4 13
混合過關三串七    共188注

