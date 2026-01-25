波仔至醒靈活玩│「創寶駒」初出即拼
更新時間：02:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-25 HKT
上次提及桂福特馬房暫時搏殺成功率頗高，剛周三泥地夜賽出馬四匹取兩冠一亞，當晚在練馬師王更曾領先了一大段時間。
今次則想講下黎昭昇馬房，對上三季都是谷草贏馬數字較多，不過今季有八成頭馬在田草取得；而今季五匹初出自購新馬，有「縱橫大兄」、「冷娃」可跑入三甲，在養馬量不多及舊馬兵源短缺之下，相信廄主會盡快靠質新馬攻堅爭取成績。
第二場初出的「創寶駒」，外地兩度出試九百米大閘，其中一課跟前贏出；然而來港後五度試大閘，去年十二月中直路閘雖見追勢，但所締時間並非突出，故幕後未安排出賽甚合理。
至十二月尾的一課泥閘，早段「創寶駒」可緊跟在三班也具前速的賽駒，雖然直路看似走勢一般，但鄰近為可跑入三甲的「太子」及「錶之宇宙」，而牠末段亦未見潰散，確認表現有進。
埋門「創寶駒」加眼閘試谷閘，起步反應好，刻意稍留未見搶口，而直路移出大外疊追勢利落，再看同日在此跑線有走勢的賽駒，如廄侶「國千金」已一出即勝，亦有「綫路英雄」跑入亞席，故加強了筆者對「創寶駒」今戰的信心。
波仔靈活玩過關提供：
第一場 Q/PQ 8 膽拖 2 3 5 14
第二場 WP 4
第十場 二重彩 3 複式膽拖 2 4 13
混合過關三串七 共188注
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
2026-01-23 17:25 HKT
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT