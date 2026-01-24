Ian心水│「威武年代」力足連捷

第四場「增旺」今季四戰只得一殿兩第五，整體表現令人失望，然而上季初出即殺入冷位，僅負於「弦力寶」及「白鷺金剛」，卻能擊敗「常嚐發財」、「火悟空」、「同喜」及「熾烈神駒」等駒，賽事水準委實不差。今仗回師唯一上名的田草千二米，加上排位理想，應可構成威脅。對手方面，「風采人生」季初首戰被重重圍困，上仗繼續受到追捧，卻跑至流鼻血，復課試閘走勢仍佳，幕後必拼盡不保留，可作冷配。此外，「馬鳳凰」質素甚高，可惜足部健康欠穩定，但復課操練尚算完整，若能發揮水準，仍是爭勝要角。

第五場「威武年代」上仗在紀仁安胯下輕鬆一放而回，表現出色，今仗排位仍理想，力足連捷。對手方面，「風火猴王」來港前曾角逐金拖鞋大賽，最終負於頭馬四乘多而得第九名，亦曾在坎培拉攻下三級賽黑澳寶錦標，競賽能力尚不太差，儘管上季至今七戰全敗，不過近兩仗開始有些走勢，已有留意價值。此外，「源好運」上仗早段留後，直路初又曾受阻，今仗改配麥道朗，希望取位較潘頓更為靈活，誠是爭勝分子。

第四場：9增旺、12風采人生、2馬鳳凰

第五場：3威武年代、4風火猴王、7源好運