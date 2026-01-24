Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「狼來了」真的來了

更新時間：17:01 2026-01-24 HKT
發佈時間：17:01 2026-01-24 HKT

泥地夜宴由於甚少舉行，往往給人一種容易爆冷的感覺，偏偏剛周三泥夜卻連場開出熱門，由此可見賽馬還是以實力為先，熱門有能力，自然開得出。今期沙田上演兩場一級賽，且看「嘉應高昇」與「浪漫勇士」能否延續佳績。

第七場「隼風雲」上季尾初出跑田草千二乏善可陳，今季丁冠豪安排牠增程跑千四，首戰包尾而回，以為不太適合，誰知接戰竟以79倍跑入季軍，再看該賽對手，「安都」再出贏馬，「最好玩」及後獲一亞，賽事水準不俗。「隼風雲」上仗再戰同程遇不利後上場地，跑第五尚可接受，今次要吼。

第十場「狼來了」上仗終於上名，既然「晒冷」和「閃光燈」再出入Q，「狼來了」今次真的來了！

第七場：12隼風雲
第十場：13狼來了

