亨利拆局│練馬師王吼沈集成

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-21 HKT

今次舉行九場泥地賽事，自然要查閱一下季內哪位練馬師泥地成績最好。廖康銘暫時以七場頭馬居榜首，沈集成贏六場緊隨其後，再數便是希斯與鄭俊偉各取3W，餘下眾人都乏善足陳。

巧合今期全泥夜宴，兩大巨頭廖康銘與沈集成皆屯駐重兵，顯然又要大展拳腳，估計練馬師王非此即彼，當中以成哥出馬十匹最大陣仗，值得秤高一線。當然，廖康銘也派遣不少泥地專才上陣，也有機會問鼎練馬師王，但貨比貨之下，似乎成哥的兵力略勝一籌，決定揀佢！

重點爭分馬方面，「領創動力」近兩仗都以大超班姿態贏馬，今場負最輕磅，放出就掂！「志醒大將」上仗慢閘失機，布文肯再騎屬利好訊號。「有派頭」前仗約半數對手再出交出成績，頗有強組味道，本身敗在直路前半段受阻，值得給予機會。「熾烈神駒」泥地演出準，上仗賽事段速亦超勁，能追回季軍非常難得，今次排六檔配潘頓，有利條件齊備，可期收復前失。

目標：沈集成

賠率：2.7

全日惡馬 第六場：領創動力

練馬師王最佳投注時機：第一場前

