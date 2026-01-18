Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼蘇偉賢

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-18 HKT

近兩期廖康銘打疊封王，氣勢一時無兩，今次也不乏牌面馬，預期又有機會添進帳。不過計整體兵力，佢今期出七駒稍偏下風，擇善賭單場並無不可，投注練馬師王則宜另尋對象。

總結心水，我認為希斯、羅富全與蘇偉賢較有封王資格，若不嫌犯本，不妨以大細注方式投注三人的練馬師王。若果只揀一人，我會選蘇偉賢，因佢今期十一路興兵，似想食大茶飯，當中更有兩駒配潘頓，予人感覺是變倍器角色，希望估計正確！

重點爭分馬方面，「醒目先駒」跑千四雖無頭馬，但四戰此程三入位，季初054由前置馬包辦前列，本身居中靠追可得季軍，表現絕不失禮，潘頓再作馮婦應有所圖。「型到爆」初跑二千未知能否應付，但今季012場次休出，全條直路無望空都得殿軍，看來年長後有利蓄銳一擊，今次休息個半月兼曾上從化，隨時有驚喜！「十二神將」在三班長期捱打，但季初010場次跑千四只輸兩乘許，證明六歲尚未退化，今次回降四班有計。

目標：蘇偉賢

賠率：15

全日惡馬 第六場：醒目先駒

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

