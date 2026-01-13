Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「風雲武士」進步再勝

更新時間：18:57 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:57 2026-01-13 HKT

第八場「風雲武士」上仗憑藉輕磅之利，攻下三級賽華商會挑戰盃，今次能回降出戰二班賽事，固然佔有優勢，儘管勝後加了十分，但五歲馬仍在進步，加上今場有不少快馬，預期賽事步速夠快，對牠更為有利，可望爭取季內第三捷。對手方面，「真心傳奇」上仗末段走勢尚可，今仗負磅較輕，若能發揮後勁，應可闖入三甲一席。此外，「得道猴王」今仗改由紀仁安策騎，誠是一大變數，排二檔亦有助發揮，可作配腳。

第九場「志善思源」上仗初次在港上陣，結果以四個多馬位不敵「天賜喜」、「威利金箭」和「紫荊盛勢」等駒，表現已算不俗。經過首回合砥礪後，今仗排位理想，有力出冷。對手方面，「川河動駒」上仗贏馬姿態出色，轉至新馬房後操練穩定，今仗早段可望留守在「傑出漢子」與「安康萬里」兩匹排外檔的賽駒之後，形勢頗為有利，不排除能再下一城。此外，「加州本事」質新進步，近兩仗均以短距離制勝，盡顯鬥心強悍，今仗升班負輕磅，也不能忽視。

第八場    2    風雲武士    10    真心傳奇    12    得道猴王
第九場    8    志善思源    5    川河動駒    12    加州本事

