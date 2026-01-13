Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

更新時間：18:21 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:21 2026-01-13 HKT

上期本欄推介廖康銘練馬師王，原因是見佢出馬十匹夠大陣仗，情況非常罕見，結果埋單獲兩贏四位得44分，賽果符合預期，看來廖廄馬自十一月開始一輪回氣後，踏入季中發動第二輪攻勢！

今期不少馬房都出馬七匹或以上，各有足夠籌碼爭取封王，其中以希斯兵分九路最鼎盛，不過廖康銘派八駒應戰，陣容更加惹我關注。皆因翻查記錄，廖康銘在谷草甚少出馬多達八匹，今期布局與剛周日雷同，又施展馬海戰術，提防又來連場搏殺！

重點爭分馬方面，「勁沙塵」上仗初跑谷草能勁勢衝入季軍，確認場地啱腳法，今次排三檔有助早段爭取靚位，如無意外應補中。「快樂寶寶」排九檔令早段處境尷尬，不過谷B上半場常有內疊不利地，隨時抄外疊一衝過晒！「駟跑得」上仗艾兆禮新接手即拼入Q，證明人馬合拍，八歲老馬無保留價值，照計會繼續砌盡。「翠紅」兩戰谷草千二全勝，畢竟路有專長，勿因排十二檔而睇小。

目標：廖康銘

賠率：3.25

全日惡馬 第五場：勁沙塵

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

