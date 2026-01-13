甜甜小記│蕭煒忠對「寶成智好」抱期望

明晚跑馬地夜賽，出戰第三場四班千二米的「寶成智好」上場在港初出，賽前小記曾經訪問馬主蕭煒忠，他說自己和告東尼對馬兒均抱有一定期望。結果「寶成智好」上場在港初出一役已入Q，明晚「寶成智好」及「寶成智星」分別列陣第三及四場，蕭煒忠希望這一對「寶成」系馬跑出應有水準。

「寶成智星」明晚將出戰第四場四班1650米。

小記訪問蕭煒忠，他說：「我覺得『寶成智好』經過上一次出賽，吸收了經驗之後應該會有進步的，希望今次都有好的表現。星期三配合『寶成智星』出賽，希望這兩駒俱跑得接近。」

陳嘉甜