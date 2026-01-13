甜甜小記│王宗彥「自強不息」

剛周日是競駿會盃日，透過競駿會躋身馬主行列的王宗彥，當日出席主題日競駿會活動時，獲得邀請上台，先由競駿會主席胡家驃頒發紀念品後，在台上分享養馬的心路歷程。小記覺得，王宗彥可以說是競駿會的理想代言人，他加入競駿會超過十年，競駿會提供平台，讓熱愛賽馬運動的他成為馬會會員，再做馬主。縱然王宗彥現時已經是七駒的馬主（王宗彥個人名下養有「自強不息」、「君子」、「志善思源」、「隨想曲」；團體馬「朗日自強」、「良駒好友」及「勝多多」），但他仍然留在競駿會，成為該會的一分子，其中「自強不息」今季初更代表香港成功揚威韓國，小記曾經邀請王宗彥接受本報《名人版》專訪，王宗彥在專訪中不時提及競駿會，大讚競駿會是賽馬愛好者加入馬會的理想平台，所以小記覺得王宗彥是競駿會的理想代言人。

王宗彥說：「我要多謝香港馬會；多謝競駿會。若然沒有競駿會，我便沒有機會成為馬主。我也要多謝競駿會董事局；競駿會的James、Charles和Maggie等人。每一位競駿會的同事都很友善，我感謝他們每一位。我希望競駿會的會員能好好珍惜這個機會，任何情況下都不要離開競駿會。我加入競駿會後，學習到不少馬匹和賽馬知識，該會一直都有積極舉辦各項活動，多不勝數，從中可以學習更多馬匹和賽馬的學問。加入競駿會是一個良好的契機，給予我們很好的學習機會。」

王宗彥謙虛地表示，他是一名馬圈素人，從沒想過可成為馬會會員，甚至馬主，他於2014年加入了競駿會，至今已超過十年，說他是競駿會的icon，實不為過呢。

陳嘉甜