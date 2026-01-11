波仔至醒靈活玩│「勤德天下」屆出頭時

是日四班千四拆開兩組，第四場似乎有較多具前速及慣性跟前跑的馬匹，預計今場早段應有正常甚至偏快步速。

執筆之時，這場大次熱門為降班上陣的「安泰」以及匆匆再報名上陣的「星運少爵」，前駒跑同程的確最有根據，近仗跑泥地亦可當作熱身及提升狀態，但季內入位一仗是賺了當日大利內欄的跑道偏差；今仗在C+3跑道排外檔，且要靠後上，陣上際遇難安心。而「星運少爵」上仗雖然直路初曾一度被困衝得唔順，但怎計都受惠了快步速，難贏之馬在用力後略欠值博率。

所以今場轉敲一匹半冷門，就是賀廄「勤德天下」，先看總場次200，初跑千四沿途遇偏快步速走三疊，直路可緊跟翌仗補中的「嵐臣」同到終點，反映有一定氣量。

事後角度來看，除了「嵐臣」外，同場一齊有份蝕步速的「做好自己」、「金多囍」，之後都可以再入三甲，足見賽事水準不俗。

再看上仗國際賽日，「勤德天下」直路初於馬群內衝刺不順，其後走進最內欄的不利路段都有追勢，反映已具備不俗狀態，今仗再爭千四米屆出頭時候。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 5

第三場 單T 1 膽拖 2 3 4 6 8 9 11

第四場 WP 9

混合過關三串七 共197注

