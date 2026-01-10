Dickson心水│「勤德天下」前仗水準高

近期賽事常見大冷門走入三甲，極可能因為開季後連場交出成績的馬匹已評分飽和，或者搏得太多，於是第二梯隊開始突襲，投注時要多留意評分減至有利水平之馬。

第四場「勤德天下」今季開始在港上陣，雖然三仗未上名，但在200場次得第五，該役牠初跑千四，遇上不利追趕的場合，最終只輸給「做好自己」兩個多馬位，而同場「金多囍」和「嵐臣」及後都能贏馬，伸算「勤德天下」應該不差。上仗再戰千四，直路沿內欄場地追趕，左塞右塞未能發揮，今次捲土重來可跟進。

第十一場「天福」前仗出爭千四，該役交出追勁之馬接戰都提升名次，當中「豐辰」再出兩戰獲冠季各一。「天福」上仗增程表現一般，今次回師千四隨時回馬槍！

第四場：9勤德天下

第十一場：9天福