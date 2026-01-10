Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「包裝戰仕」初出挑戰田草千八

更新時間：14:45 2026-01-10 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-10 HKT

「包裝」系馬主李運強一家人多年來持續引入不少良駒來港，對香港賽馬運動向來十分支持。李運強的兒子李文斌個人名下的「包裝戰仕」將在明日沙田賽事初次登場，角逐第九場三班千八米，在香港首戰即挑戰田草千八米，部署特別。

就此小記訪問「包裝」系馬主李文斌，他說：「『包裝戰仕』來港前，在愛爾蘭初出首戰也是跑千八米，故此安排馬兒今場直接跑千八米。『包裝戰仕』狀態約七成，今場在港初出，我抱觀望態度。此馬最近兩課試閘走勢不錯，希望跑近。」同系馬「包裝旋風」則出爭第六場，力爭佳績。

陳嘉甜

