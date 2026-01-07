波仔至醒靈活玩│「泰泰精神」轉場出擊

十三屆冠軍練馬師蔡約翰，一貫訓練馬匹手法不會太急進，戰馬在陣上一經跑起狀態，就算你覺得匹馬盡盡哋時，佢又會再進步，正是其厲害之處；例子包括今晚有份上陣的「有財有勢」，或者香港短途錦標跑獲亞軍的「精算暴雪」及新勝的「星際快車」等。

翻查紀錄，近七季蔡廄一月份贏馬普遍有八場，最好可以贏夠十七場；當中2019/20馬季，蔡廄總頭馬數字只得46場，但該季一月份都有五場頭馬落袋，足見練者出擊手法未有太大改變。而2026年一月暫時只跑過兩期賽事，蔡神仙已取四場頭馬，相信攻勢未有咁快停下來。

今晚都敲一匹蔡廄馬，就係第八場「泰泰精神」，同場「凱旋升」上仗雖贏三班谷草千二米同程，但今仗排檔差，且上仗不少蹄下敗將再出成績一般，加磅後考驗大增；其餘「椒椒醒」及「撼天鐵翼」都有評分摸頂之感。

雖然「泰泰精神」無三班谷草千二賽績，但近仗一再面對田草較強對手也能衝近，轉場而臨對手減弱，而且負磅較輕的牠亦不用懷疑谷草能力，四檔起步如咬到中前位置，力足在此爭勝。



波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q/PQ 3 膽拖 2 9 12

第三場 二重彩 12複式膽拖 2 3 4 7

第八場 WP 11

混合過關三串七 共188注