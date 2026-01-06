Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖馬龍心水│「天下寵兒」信自己

名家專欄
更新時間：19:12 2026-01-06 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-06 HKT

祖馬龍察覺，身邊不少朋友都有研究臨場票數。事實上，落飛現象確實非常神奇，當大家公務繁忙嘅時候，連Lunch Time都只夠時間食快餐，杯奶茶仲未飲完，就要趕返公司繼續工作，繁忙嘅生活裏面，總要有啲亮點。無咩時間刨馬、但又好鍾意賭馬嘅朋友，留意票數異動就好似去餐廳食套餐，只要揀選中餐或西餐，跟飯或跟薯條，成個投注程序標準化，總之按照大戶動向行事，大腦便會減少許多無謂雜念，雖然唔一定中，但好似有啲參考，畀大家多一個Second Opinion。雖然祖馬龍都會望下飛數，但呢個世界又好難完全信飛，因為從沙圈智慧領略到「眼見為實」才是真理。

「天下寵兒」上次出賽，祖馬龍親眼與親身喺現場睇佢行圈。呢匹馬走來均速、段段有力，今場檔位內移，對手又換過一批，信佢嘅同時，亦相信自己對眼，預計應可坐位望贏，尤其今場對手各有疑點，相比之下佢就更加突出。配腳方面，「福星小子」、「自動自覺」與「鋭高」都係範圍。

第二場    6    天下寵兒    3    自動自覺    9    福星小子
第五場    9    巴閉佬    3    堅闖    11    翠兒威威

