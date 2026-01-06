Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「蓮冠皇」三甲穩健

名家專欄
更新時間：19:10 2026-01-06 HKT
發佈時間：19:10 2026-01-06 HKT

第八場「太子」在港四戰表現愈見進步，前仗跑谷草千二米僅以個多馬位不敵「友愛心得」，上仗轉戰田草千二米改配紀仁安卻起步失機，末段又未能望空，敗績不能作準。今仗回師曾跑近的谷草千二米，並再由艾兆禮策騎，值得多加注視。對手方面，「精彩駿將」今季休出即以佳勢勝出，上仗升班排外檔，末段仍收復不少失地而得第四，今仗檔位轉佳，應可再次構成威脅。此外，「泰泰精神」上季兩捷，升上三班後雖未能更進一步，卻所負不遠，今仗負磅仍輕，若際遇理想也可跑得接近。至於初出馬「飛躍星伴」，試閘走勢不俗，可作大彩池配腳。

第九場「蓮冠皇」今季四戰取得一冠三位，上仗受制於外檔，末段奮戰僅不敵「膨才」，表現亦佳，今仗對手非強，三甲穩健。對手方面，「相映紅」上仗一放到底，末段鬥心盡現，質新馬里程未盡，改配紀仁安亦合適，乃前駒勁敵。此外，「一定掂」上季曾在三班走近，若能發揮今季贏馬水準，亦可一爭。

第八場    9    太子    10    精彩駿將    5    飛躍星伴
第九場    3    蓮冠皇    7    相映紅    11    一定掂

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
8小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
6小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
9小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
22小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
10小時前