Ian心水│「蓮冠皇」三甲穩健

第八場「太子」在港四戰表現愈見進步，前仗跑谷草千二米僅以個多馬位不敵「友愛心得」，上仗轉戰田草千二米改配紀仁安卻起步失機，末段又未能望空，敗績不能作準。今仗回師曾跑近的谷草千二米，並再由艾兆禮策騎，值得多加注視。對手方面，「精彩駿將」今季休出即以佳勢勝出，上仗升班排外檔，末段仍收復不少失地而得第四，今仗檔位轉佳，應可再次構成威脅。此外，「泰泰精神」上季兩捷，升上三班後雖未能更進一步，卻所負不遠，今仗負磅仍輕，若際遇理想也可跑得接近。至於初出馬「飛躍星伴」，試閘走勢不俗，可作大彩池配腳。

第九場「蓮冠皇」今季四戰取得一冠三位，上仗受制於外檔，末段奮戰僅不敵「膨才」，表現亦佳，今仗對手非強，三甲穩健。對手方面，「相映紅」上仗一放到底，末段鬥心盡現，質新馬里程未盡，改配紀仁安亦合適，乃前駒勁敵。此外，「一定掂」上季曾在三班走近，若能發揮今季贏馬水準，亦可一爭。

第八場 9 太子 10 精彩駿將 5 飛躍星伴

第九場 3 蓮冠皇 7 相映紅 11 一定掂