Dickson心水│「祥勝力駒」潘頓可信

名家專欄
更新時間：19:09 2026-01-06 HKT
發佈時間：19:09 2026-01-06 HKT

剛周日潘頓騎師王長期低於兩倍，縱使頭六場無贏馬，賠率仍相當硬淨，結果他下半場憑「睿盛人生」與「樂勝天下」起孖封王，雖然飽食驚風散，但捧場馬迷始終中了。今期睇中潘頓兩匹坐騎，希望一切順利。

第四場四班千二米，「祥勝力駒」上仗於同程獲季，雖然被頭二馬「加州本事」與「心裡有數」彈甩，但兩駒再出亦入三甲，而名次較後的「起舞奜奜」和「馬鳳凰」接戰都上名。「祥勝力駒」這次強配潘頓，應有更好成績。

第五場四班一六五○米，「林寶精神」以前快放至末段便乏力，但自從贏馬後，近仗學識留力追馬。上仗跑田草千四米雖得第七，但同場「威武年代」及「精算激流」再出贏馬，足證是強組，今次轉場有機。

第四場    7    祥勝力駒
第五場    5    林寶精神

