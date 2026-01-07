馬觀微全日心水│鵬志頓遂「步風雷」

伍鵬志馬房的四歲紐西蘭馬「步風雷」，落到五班作賽，多次在惡劣形勢下僅敗。今仗，列陣第一場五班谷草千八米，排中內檔，可望在潘頓胯下打破悶局。

「步風雷」季內曾兩度出戰五班谷草千八米，十月八日一役，排八檔，陣上一再受阻之下，頸位不敵排中內檔、沿途走位理想得多的「客家之光」。「客家之光」隨後升上四班跑勝程能大勝對手，由此可知「步風雷」的分量。

十二月三日，「步風雷」再臨谷草千八米，本可收復失地，可惜排最外檔，沿途留得較後又蝕位多，兼碰上慢步速，結果後上僅負頸位給孭少三磅、賽後升上四班的「瀧澤飛駒」而已。

上仗，「步風雷」角逐谷草二千二百米，雖然排外檔、陣上走位差，末段仍能走得接近跑第三，狀態保持良好。今仗重回谷草千八米，檔位內移至五檔，值得看高一線。

馬觀微