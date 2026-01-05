Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│潘頓幸福的煩惱

名家專欄
更新時間：14:45 2026-01-05 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-05 HKT

上周末（1月3日）是潘頓43歲生日，香港馬王「嘉應高昇」馬主梁錫光和其好朋友「遨遊氣泡」馬主程志輝、程俊華兩父子率先在前一晚為壽星公慶祝，潘頓興高采烈切蛋糕後，把相關相片分享到其社交平台，並寫上自己度過開心的一晚。
 
昨日沙田賽事，潘頓憑「睿盛人生」和「樂勝天下」起孖，而「樂勝天下」馬主之一是「遨遊」系程志輝，在賽馬世界中，往往有如此巧合事情發生呢。早一兩季，我們一班馬經傳媒常常追問潘頓，究竟何時退休，近年我們一班記者行家已經減少相關的提問，因為大家都覺得，一日有「嘉應高昇」和「遨遊氣泡」仍在服役，潘頓都唔捨得退休呢。
 
另外，潘頓昨日為伍廄的「睿盛人生」贏馬，伍鵬志受訪時表示「睿盛人生」是目前評分最高的四歲馬，下仗跑香港經典一哩賽具優勢，但伍鵬志直言潘頓請他給多一點時間考慮，仍然未落實是否揀騎「睿盛人生」。除了「睿盛人生」，潘頓還有機會揀騎「美麗星辰」，「白鷺金剛」、「小鳥天堂」，這個是幸福的煩惱。據悉，暫時聽聞潘頓夥拍「美麗星辰」跑香港經典一哩賽的機會稍秤高一點，當然現階段，潘頓仍然在考慮中，拭目以待。至於上屆香港打吡，由「百賀飛駒」配韋紀力爆大冷勝出，可見在賽馬世界，存在許多變數，這也是賽馬運動吸引之處。

陳嘉甜

