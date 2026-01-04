Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「細水長流」潤澤田草

更新時間：02:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-04 HKT

「好運一月一」賽馬日不乏冷門頭馬，扒冷馬迷應頗有斬獲。但留意當日場地偏差明顯，前領馬甚具優勢，即使二千米長途賽事，「耀昌勝世」仍能一放到底。練馬師葉楚航賽後表示賺了形勢，大家日後要小心解讀賽績。

第三場四班泥地千二米，不少參戰馬均無泥賽根據，「大番薯」則於同程打疊兩W。翻查十月三十日全泥賽，跑道較利後上馬，全晚僅「大番薯」及「新意馬」能靠前置直奔終點，而後來都能再添頭馬，證明當晚要克服場地形勢贏馬不容易。「大番薯」上仗升班再以前置跑法贏馬，姿態及時間亦佳，今場遇上拆組而對手水準爾爾，有望三連捷。「星火燎原」亦曾多捷於同程，再遇「大番薯」而磅位拉近，縱評分稍為高仍有望反先。「超霸勝」數季前曾於二班同程入Q，評分處新低續博反彈。「砂漿麒星」投東廄後操練完整，目前似乎跑千二米更合。

第六場四班千四米，「細水長流」谷中初出已入Q，雖然水準平平，但絕非易事，其後再戰同程敗於超班馬「臻至辰」蹄下，但仍造出全場第二快末段。蔡約翰是次安排轉戰田草，對此匹大噸位馬應更合，近來操練無大轉變，狀態穩步上揚，有望開齋。

「紅衣醒目」上季出道第二場已贏馬，但抽檔運差得驚人，連續六場草賽均排雙位數檔位，上場轉戰泥賽驗出氣管多血及擦傷，是次回師草地初配潘頓，絕對可爭。「龍傲綾羅」今季兩度展現凌厲後勁跑近，增程未可忽視。「心雄雄」排三檔必定把握機會。

廖浩賢精選

第三場    6    大番薯    1    星火燎原
    3    超霸勝    10    砂漿麒星
第六場    4    細水長流    2    紅衣醒目
    10    龍傲綾羅    11    心雄雄
 

