Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「幸運派彩」全力爭分

名家專欄
更新時間：14:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-03 HKT

剛周四沙田元旦日賽事，「醒目高球」贏馬，馬主黃士心邀請好友鄭則然一起拉頭馬，分享喜悅。鄭則然的「幸運派彩」明日將出爭第十一場三班千六米，說不定鄭則然拉完頭馬後，把好運帶給愛駒。

小記日前訪問鄭則然，他對「幸運派彩」今場有一定憧憬，他說：「『幸運派彩』近期狀態很弗，牠目前四歲，我當然希望牠能參與四歲馬系列賽，當務之急是要全力爭分。『幸運派彩』在港11場全由奧爾民策騎，因為此馬在外地曾由他建功。奧爾民在澳洲策騎時，我們彼此已認識。奧爾民渴望能在香港長期策騎，我支持他。」馬會日前公布奧爾民獲續牌至季尾，相信鄭則然也替對方高興。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
2小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
1小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
6小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
5小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
4小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
01:00
六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院
突發
5小時前