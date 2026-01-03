甜甜小記│「幸運派彩」全力爭分
更新時間：14:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-03 HKT
剛周四沙田元旦日賽事，「醒目高球」贏馬，馬主黃士心邀請好友鄭則然一起拉頭馬，分享喜悅。鄭則然的「幸運派彩」明日將出爭第十一場三班千六米，說不定鄭則然拉完頭馬後，把好運帶給愛駒。
小記日前訪問鄭則然，他對「幸運派彩」今場有一定憧憬，他說：「『幸運派彩』近期狀態很弗，牠目前四歲，我當然希望牠能參與四歲馬系列賽，當務之急是要全力爭分。『幸運派彩』在港11場全由奧爾民策騎，因為此馬在外地曾由他建功。奧爾民在澳洲策騎時，我們彼此已認識。奧爾民渴望能在香港長期策騎，我支持他。」馬會日前公布奧爾民獲續牌至季尾，相信鄭則然也替對方高興。
陳嘉甜
